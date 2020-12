Quattro in corsa per la vittoria: Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. E stasera, nella manche dei duetti, cantano per la prima volta i giudici. Super ospiti i Negramaro con un feat esclusivo con Madame. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno, TV8 e NOW TV. Disponibile anche on demand e su Sky Go

Era la fine di ottobre quando i dodici migliori artisti di questa stagione hanno provato l’emozione di calcare per la prima volta il palco di X Factor 2020 . Ora, dopo settimane di prove e performance live, solo 4 di loro sono riusciti ad accedere alla finalissima in programma stasera, giovedì 10 dicembre , su Sky, in simulcast su TV8 e NOW TV . Sono BLIND, CASADILEGO, LITTLE PIECES OF MARMELADE e N.A.I.P. i finalisti dello show di Sky prodotto da Fremantle. Alessandro Cattelan accompagnerà il pubblico nel round finale e proclamerà il vincitore di questo #XF2020. Una finale equilibrata, che vede Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika gareggiare con un concorrente ciascuno.

La serata è divisa nelle tre classiche manche: la prima con i DUETTI, la seconda con i BEST OF e l’ultima, la FINALE, dedicata ai cavalli di battaglia. Al termine di ciascuna manche il concorrente meno votato dovrà abbandonare la gara. I due artisti ancora in lizza si sfideranno - nella terza e decisiva manche - per la conquista del titolo di X Factor 2020.

Le manche e i finalisti

Quest’anno per la prima volta la manche DUETTI vedrà ciascun artista esibirsi con il proprio giudice. E così Blind ed Emma presenteranno La Fine, una cover di Tiziano Ferro/Nesli; Casadilego e Hell Raton canteranno Stan, la cover di Eminem featuring Dido; i Little Pieces of Marmelade si esibiranno insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours; N.A.I.P. e Mika proporranno Lollipop, celebre successo del giudice anglo-libanese.

La manche con i BEST OF vedrà Blind portare 3 dei suoi brani originali: Bambino sulla cover di Per me è importante dei Tiromancino, Cicatrici e Affari Tuoi. Originario di Perugia, Franco Rujan ha 20 anni ed è un trapper con la faccia da duro ma un sorriso solare e un cuore tenero, come spesso ha dimostrato sul palco. Per raggiungere i suoi obiettivi non guarda in faccia a nessuno, da qui l’origine del nome Blind (in inglese, appunto, “cieco".

Casadilego canterà Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. La giovane diciassettenne - Elisa Coclite - è nata a Bellante (TE), studia pianoforte classico e suona la chitarra. Ha scelto il suo nome d’arte dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, “Lego House”, e conquistato pubblico e giudici grazie alla sua voce straordinaria.

I Little Pieces of Marmelade proporranno I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. Il duo è composto da Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer, di 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN), e rappresentano la scommessa vinta da Manuel Agnelli in questa edizione.

N.A.I.P. salirà invece sul palco con due delle sue composizioni originali, Attenti al Loop e Partecipo, e con Amandoti dei CCCP. All’anagrafe Michelangelo Mercuri, N.A.I.P. (acronimo per Nessun Artista In Particolare) ha 29 anni, è nato a Lamezia Terme ma vive a Bologna. Scrive e compone in modo ricercato, meticoloso e ironico. Suona la chitarra, la batteria, il synth, il pianoforte e la loop station e settimana dopo settimana ha sbalordito giudici e pubblico con le sue proposte originali.

Per la MANCHE FINALE, i due artisti rimasti in gara proporranno il loro cavallo di battaglia nonché brano originale: One cup of Happiness è quello dei Little Pieces of Marmelade, Oh Oh Oh quello di N.A.I.P., Cuore Nero il pezzo forte di Blind e Vittoria quello di Casadilego. Venerdì 11 dicembre usciranno per Sony Music Italy gli EP dei 4 concorrenti finalisti di X FACTOR 2020: Blind con CUORE NERO, Casadilego con l’omonimo CASADILEGO, Little Pieces Of Marmelade con L.P.O.M. e N.A.I.P. con NESSUN ALBUM IN PARTICOLARE. Tutti i brani originali, presentati per la prima volta nel corso di questa stagione dagli artisti esibitisi ai Live di X Factor 2020, fanno parte di X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy), un viaggio alla scoperta del mondo artistico dei concorrenti in gara di questa edizione.