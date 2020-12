Elisa Coclite - in arte Casadilego - è la vincitrice di X Factor 2020: la 17enne cantante di Hell Raton ha avuto la meglio nella sfida finale contro la band dei Little Pieces of Marmelade del giudice Manuel Agnelli. Lascia la conduzione il "Capitano" Alessandro Cattelan, che saluta così il talent show di Sky: "Un libro che mi è piaciuto tantissimo"