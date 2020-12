1/14

Un sito per sfogarsi liberamente, salutando il 2020 come non avevamo mai fatto prima con nessun altro anno. E cioè insultandolo: l’idea è dell'agenzia creativa Melismelis che ha realizzato una piattaforma online dove è possibile lasciare il proprio “insulto” creativo al 2020, condividendolo poi sui social