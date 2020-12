6/16

UN CAPODANNO CON "WE ARE THE THOUSAND" (GRATIS) - I Wonderfull, la piattaforma streaming Video On Demand di I Wonder Pictures, ha preparato una sorpresa speciale per gli appassionati di musica: la prima visione di "We Are The Thousand - L’incredibile storia di Rockin’1000", il documentario di Anita Rivaroli sull'avventura della più grande Rock Band al mondo composta da 1000 elementi nata per convincere i Foo Fighters a fare un concerto a Cesena. A partire dalle 22 sarà possibile vedere il film e partecipare a una diretta con i protagonisti

Qui il link per seguire l'evento in diretta streaming