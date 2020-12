Sky ha chiesto all’artista svizzero Cee-Roo di raccontare il 2020 attraverso una sua opera. Il risultato è un video che ripercorre i fatti principali di un anno segnato dalla pandemia: dalla Brexit alle elezioni americane, dagli incendi in Australia al movimento Black Lives Matter. Non mancano gli avvenimenti legati allo sport: dalle dolorose scomparse di campioni come Bryant, Maradona e Paolo Rossi, fino al miracolo di Romain Grosjean, uscito vivo dalle fiamme dopo un incidente in Bahrain

