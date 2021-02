1/12

NBA - Continua la regular season e l'NBA si avvicina alla pausa di inizio marzo. I Los Angeles Lakers di LeBron James, campioni in carica, hanno ricominciato la stagione in testa alla Western Conference e appaiono di nuovo come i favoriti assoluti per ripetersi. A Brooklyn però i Nets hanno aggiunto James Harden per creare i nuovi "Big Three" con Kevin Durant e Kyrie Irving: le due squadre si affronteranno nella notte tra 19 e 20 febbraio in un match assolutamente da non perdere

