Zlatan Ibrahimovic sarà presente sul palco di Sanremo in tutte e cinque le serate del Festival 2021 in programma a inizio marzo. A confermarlo è stato in conferenza stampa Amadeus, entusiasta – seppur da interista qual è - di avere lo svedese al suo fianco, e sicuro che una personalità del genere regalerà grandi sorprese. “Ibrahimovic è un grandissimo campione – ha detto il conduttore parlando dell’Ibra giocatore - da interista faccio i miei complimenti al Milan”. Amadeus ha raccontato di aver ricevuto una maglia in omaggio personalmente da Zlatan: “Ho un fratello milanista che la vorrebbe, ma ovviamente non gliela darò”, ha scherzato. Su quello che gli spettatori dovranno invece aspettarsi dalla presenza di Ibra sul palco (nella scorsa edizione si era visto Ronaldo, presente tra il pubblico per seguire la compagna Georgina) ha poi spiegato: “E’ un personaggio da scoprire, è il numero uno in tante cose. Vedrete”. Sicuramente ad Amadeus avrà fatto piacere il messaggio arrivato dal campione svedese. "Preparatevi, sto arrivando. Facciamo un altro record" le sue parole. Come sempre all’insegna di una grande fiducia in sé stesso, dentro e fuori dal campo.