Al via oggi il progetto “Fumetto a scuola” che vede i due campioni dello sport Javier Zanetti, leggenda del calcio e attuale Vice Presidente dell’F.C. Internazionale, e Miriam Sylla, stella della Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile e dell’Imoco Volley Conegliano, tornare tra i banchi di scuola in una versione del tutto inedita. Javier Zanetti e Miriam Sylla sono infatti i protagonisti di quattro fumetti (2 per la Scuola Primaria e 2 per la Scuola Secondaria di Primo Grado sul sito dell’iniziativa (www.fumettoascuola.it) che coinvolgeranno gli alunni di tutti i 4.000 istituti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado d’Italia in un percorso di formazione e di crescita.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa: coinvolgere bambini e ragazzi affinchè acquisiscano, attraverso il linguaggio del fumetto ed i valori dello sport, gli elementi utili ad un corretto sviluppo fisico, psicologico e sociale, imparino un corretto stile di vita e comprendano il significato di partecipazione e di condivisione.