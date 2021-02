Un esempio per tutti. Il sorriso e la passione per lo sport. E un "Golden Buzzer" che vale la finalissima Italia's Got Talent. Protagonista la piccola Giorgia - 13 anni di Milano - che ha conquistato pubblico, da casa e non, e giudici con la sua performance di ginnastica ritmica. La sua storia è stata raccontata dalla mamma: la passione per la ginnastica, poi a sette anni l'amputazione della gamba ma la voglia di non mollare mai. Un'esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Via con la musica. Sorriso indelebile, capriole, giravolte, verticali. Alla fine della performance il pubblico è scattato in piedi per applaudire, chiamando a gran voce il pulsante d'oro che vale la finale. Resta solo Joe che deve ancora usare il suo "Golden Buzzer". Il prossimo appuntamento con Italia’s Got Talent è per mercoledì prossimo alle 21.30 su TV8.