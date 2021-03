In occasione della festa della donna, 24ORE Business School approfondisce il ruolo al femminile nel mondo dello sport business management in un webinar aperto al pubblico. Ospiti 5 donne di successo: Maurizia Cacciatori, ex pallavolista italiana, Margherita Granbassi, ex schermitrice, Ludovica Mantovani, Presidente Divisione Femminile FIGC, Martina Maestri, Vice Direttore Sky Sport e Linda Aliberto di FREEDA

Ormai sono anni che lo sport in Italia parla sempre più al femminile grazie soprattutto alle numerose vittorie ottenute sul campo dalle nostre atlete, che spaziano in tutti gli ambiti sportivi: dal calcio alle discipline invernali, dalla pallavolo al fioretto, dal basket al nuoto, solo per citarne alcuni.

Lo stesso tipo di evoluzione sta avvenendo negli ambiti manageriali del mondo dello sport system, dove sempre più spesso troviamo professioniste e giovani manager in ruoli di spicco all’interno di aziende e realtà appartenenti a questo settore. Per approfondire queste tematiche, 24ORE Business School, scuola di alta formazione che offre corsi e master sulle principali Industry e sempre in prima linea nello studio dell’attualità, organizza il webinar “La Donna nel Settore Sportivo”, occasione per tutti di assistere a un dibattito che coinvolgerà autorevoli voci in materia, pensato per trattare argomenti di grande interesse come la leadership al femminile nel mondo dello sport business management, il delicato momento di passaggio dal ruolo di atleta a quello di manager o ancora, più a livello sociale e culturale, come viene percepito in Italia il binomio donne e sport.

L’appuntamento è per lunedì 8 marzo, dalle ore 12.30, in live streaming sul sito di 24ORE Business School, al quale sarà possibile accedere gratuitamente dopo aver effettuato la registrazione.

L’incontro, moderato da Matteo Pastore, Coordinatore Scientifico Master Sport Business Management 24ORE Business School, vedrà come ospiti cinque donne di successo: Maurizia Cacciatori, ex pallavolista italiana e relatrice aziendale per formazione manageriale, Margherita Granbassi, ex schermitrice, conduttrice e rappresentante atleti per il CONI, Ludovica Mantovani, Presidente Divisione Femminile della FIGC, Martina Maestri, Vice Direttore Sky Sport e Linda Aliberto, Head of Production IT & Cross Country Production strategies FREEDA.