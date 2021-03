Deve salire in pedana correndo Valentina Vezzali perché non c’è tempo da perdere, la situazione dello sport in Italia rischia di diventare drammatica e non è una esagerazione. Tra la pandemia, le restrizioni per arginare il Covid, e non ultimo il nuovo DPCM appena varato, l’intero settore è in ginocchio. Con la chiusura delle palestre, delle piscine e degli impianti ci sono società che potrebbero non riaprire più. A forte rischio di sopravvivenza è proprio lo sport di base che da sempre è il pilastro del nostro sistema sportivo grazie all’associazionismo e al volontariato. Come Sottosegretario allo Sport, scelta dal premier Mario Draghi e spinta dall’ex Capo della Polizia Franco Gabrielli -ora Sottosegretario con delega ai Servizi Segreti - la Vezzali deve sfoderare le caratteristiche con le quali dominava in pedana, l’azzurra più medagliata di sempre nella scherma con 6 ori olimpici, tra fioretto individuale e a squadre, e 16 ori mondiali. Dovrà essere spietata, come lo era contro le avversarie e le stesse compagne di squadra, del resto non gliene è mai importato niente di risultare antipatica o cattiva perché il suo unico scopo era vincere. Dovrà parare gli affondi delle critiche e dei giochi di potere, in questo dovrà essere brava a scegliere uno staff di livello che la possa consigliare perché la Vezzali è certamente “una tecnica”, nel senso che conosce strabene lo sport, ma allo stesso tempo “non è propriamente una tecnica”: ha poca esperienza di gestione sportiva. Dovrà essere determinata nel risolvere i nodi della governance che si trascinano da più di 2 anni, vale a dire la querelle sulle divisioni di competenze tra Coni e Sport e Salute.