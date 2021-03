Nuova brand identity per il servizio in streaming di Sky: cambia nome, logo e posizionamento. E da oggi NOW è disponibile anche su vari dispositivi Fire TV di Amazon

Gli utenti possono unirsi al servizio in streaming di Sky per godere dei film tanto amati e delle serie tv , degli show tra i più popolari al mondo, delle produzioni Sky Original e dei grandi eventi sportivi sia dal vivo che on demand . Un’identità dall’elegante gamma di colore verde che utilizza l’illuminazione grafica sulla “O” al centro del logo e apre un nuovo varco verso il mondo dell’intrattenimento di NOW, nel cuore del brand. La rinnovata identità si riflette anche nel carattere e nella personalità del brand, che cambia posizionamento e accoglie gli appassionati di intrattenimento come componenti di una grande community. Il rebranding di NOW, guidato dal Regno Unito, prende il via oggi in contemporanea in UK, Italia e in Irlanda.

NOW TV rivela oggi la sua nuova identità e il rinnovato look & feel. Il nuovo nome NOW ne riflette l’essenza: brillante semplicità che incontra l’intrattenimento allo stato puro .

Oltre ai dispositivi Fire TV di Amazon, NOW è accessibile da s martphone, tablet, PC/Mac, smart tv, game console e dispositivi tv. La lista completa è disponibile sul sito. Entrare nella community di NOW è facile con i Pass Entertainment, Pass Cinema in versione mensile e Pass Sport in versione mensile o giornaliera. Per i nuovi iscritti è valida la possibilità di sottoscrivere i Pass Cinema e Entertainment a 3€ per il primo mese anziché 14,99€ .

A partire da oggi diventa ancora più facile accedere ai contenuti del servizio in streaming. L’App di NOW è infatti da oggi disponibile anche su vari dispositivi Fire TV di Amazon , in particolare Fire TV Stick , Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K . Grazie all’integrazione di Alexa nei dispositivi Fire TV Stick, i clienti possono trovare NOW semplicemente attraverso la propria voce, pronunciando “Alexa, apri NOW” o utilizzando lo spazio di ricerca.

NOW è il servizio in streaming che offre intrattenimento allo stato puro. Un ricco catalogo di cinema, serie TV, show, sport e intrattenimento per grandi e bambini da vedere quando e dove vuoi. Il Pass Cinema, il Pass Entertainment e il Pass Sport permettono infatti di accedere ad un’ampia selezione dei contenuti live e on demand di Sky con la flessibilità di un servizio senza vincoli. I Pass Cinema e Entertainment includono le Serie Tv e le produzioni Sky Original più premiate, una scelta di oltre 1000 film, gli show più amati e i documentari di scienza, natura ed arte. Aggiungendo il Pass Kids si ha inoltre accesso ad un’ampia selezione di programmi per bambini e ragazzi con canali dedicati. I grandi appuntamenti del calcio e dello sport live sono a disposizione degli appassionati con il Pass Sport mensile o giornaliero. L’App NOW è disponibile su Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, sui dispositivi Fire TV di Amazon, Google Chromecast, NOW Smart Stick, Vodafone TV e su TIM VISION.

Il “Benvenuto nella nuova NOW” verrà rivelato da una campagna di comunicazione, on air dal 19 marzo e interamente realizzata da Sky Creative Agency, l’agenzia creativa interna di Sky. Il promo, declinato su TV, Social e Video digital, porterà in vita in modo creativo il nuovo look e il nuovo posizionamento raccontando con una sequenza ritmata, il meglio della programmazione di NOW: Intrattenimento allo stato puro.