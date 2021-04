9/14

SCUOLA



Dal 26 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori. La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%. Aumentato dal 60% al 70% il limite minimo per le superiori in presenza nelle zone gialle e arancioni