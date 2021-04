Lo splendido rapace avrebbe nidificato proprio all'interno di una delle grandi torri di San Siro, avvistato più volte nei giorni scorsi in volo sullo stadio. Il falco pellegrino è considerato il più veloce animale vivente, in grado di raggiungere in picchiata una velocità massima di 385 km/h. Ora non resta da capire se sia interista o milanista...