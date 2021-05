Lo sport accompagna l’uomo fin dall’alba dei tempi. L’attività motoria è stata sempre un punto di riferimento all’interno della vita delle popolazioni di tutto il mondo e ha sempre avuto un’importanza rilevante all’interno delle varie comunità. È anche diventato un mezzo per confrontarsi, per mettersi in gioco, per determinare chi è migliore, per sviluppare la società. Lo dimostrano da sempre le competizioni sportive: un confronto pulito, costante, stimolante, a chi fa meglio. Spesso è un confronto tra Nazioni, come siamo abituati a vedere a Olimpiadi e Mondiali. A dispetto di quello che diceva George Orwell, celeberrimo autore de “La Fattoria degli Animali” e di “1984”: “Lo sport è la guerra senza gli spari”. Ma non è così.

Lo sport è un compagno quotidiano e ha un potere enorme: non è soltanto un gioco, le gesta in campo hanno davvero un potere enorme anche in ambito politico e sociale. Unisce. Stimola e ispira, Influisce sulle generazioni. Sono decisamente più calzanti e corrette le parole di Nelson Mandela: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove era solo disperazione”.