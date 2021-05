C'è una novità nella classifica pubblicata da Forbes, nota rivista di economia, che ha stilato gli sportivi più pagati nel 2020. Prima volta in vetta per Conor McGregor, la superstar delle arti marziali miste. Nonostante la pandemia da Covid-19, i 10 "paperoni" dello sport hanno guadagnato il 28% in più rispetto all'anno precedente per un totale di 1,05 miliardi di dollari. Ecco i 10 più pagati...