Da Pep Guardiola a Michel Platini, da Ruud Gullit a Giancarlo Antognoni. Tanti campioni di calcio del passato (e non solo) si sfidano sul green per la tre giorni del "Legends Trophy", torneo di golf tra leggende a Maiorca giunto alla 3^ edizione. Sul percorso del Pula Golf Resort, tra swing e putt, tra i protagonisti anche Christian Panucci, Alain Boghossian e Aritz Aduriz. Foto e sorrisi per i protagonisti che si rilassano tra birdie, bogey e anche qualche uscita goffa dal bunker (foto Instagram @trophyoflegends)