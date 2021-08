A causa di un infortunio all'occhio, Errol Spence Jr deve rinunciare alla sfida con Manny Pacquiao in programma a Las Vegas. Prende il suo posto il cubano Ugas. Il match sarà visibile su Sky in pay-per-view nella notte tra il 21 e il 22 agosto

Manny Pacquiao affronterà Yordenis Ugas, e non più Errol Spence Jr, il 21 agosto a Las Vegas. Attraverso un comunicato, infatti, il campione dei pesi welter ha fatto sapere che non potrà più disputare l’incontro a causa di un infortunio all’occhio sinistro e il suo posto verrà preso da Yordenis Ugas, supercampione WBA dei pesi welter, che difenderà la sua cintura contro Pacquiao.



Per la leggenda filippina cambia l’avversario, ma non la data, con l’incontro che sarà trasmesso in pay-per-view su Sky. Appuntamento quindi alla T-Mobile Arena di Las Vegas nella notte tra il 21 e il 22 agosto (inizio della riunione alle ore 3:00).