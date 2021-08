Il match tra tra Manny Pacquiao (62-7-2, 39 ko) e Yurdenis Ugas (26-4-0, 12 ko), valido per il titolo WBA dei welter, andrà in scena nella notte fra sabato 21 e domenica 22 e sarà in diretta sul canale Sky Sport 256 HD , in pay per view al costo di 9,99 euro. Inizio della riunione alle ore 3

Quando un pugile afferma di volersi ritirare dall’attività agonistica non bisogna mai credergli fino in fondo, troppi infatti sono i ritorni sul ring della storia della boxe. Sabato notte, però, l’avvincente romanzo dell’inimitabile carriera pugilistica di Manny Pacquiao potrebbe essere davvero giunto al capitolo finale. A quarantadue anni suonati il leggendario filippino potrebbe chiudere in bellezza, con un ennesimo trionfo mondiale, e poi dedicarsi ai tanti impegni extra-pugilato. Per gli amanti della nobile arte un motivo in più per non perdere la sfida contro Yordenis Ugas, campione WBA dei pesi welter. Pacquiao sul ring è garanzia di spettacolo ed emozioni ormai da un quarto di secolo, se poi fosse davvero l’ultima volta che abbiamo la fortuna di vederlo combattere, perdere qualche ora di sonno sarebbe proprio un sacrificio da poco!

La storia di Pac Man

Pac Man, questo è da sempre il suo soprannome, è certamente entrato a pieno diritto nella storia della boxe, per molti addetti ai lavori è uno dei migliori pugili mancini della storia. Nato poverissimo, comincia a boxare a dodici anni, spinto dallo zio dopo aver visto il match tra Tyson e Douglas. A soli quattordici anni si trasferisce a Manila, lavorando come muratore per aiutare la mamma e i fratelli, ma mostrando anche grandi qualità sul quadrato. Da dilettante vince sessanta incontri, perdendone solo quattro. E a sedici passa professionista: comincia così una carriera leggendaria e non solo nelle Filippine. A quasi vent’anni, nel 1998, sale sul tetto del mondo, conquistando la corona WBC dei pesi mosca. E’ il primo degli otto titoli mondiali in sei diverse categorie, se consideriamo solo le quattro sigle principali, WBC – WBA – IBF – WBO. Altrimenti cinture e categorie aumentano ulteriormente! Probabilmente da peso welter dà il meglio di sé, stabilendo record difficilmente eguagliabili e regalando prestazioni indimenticabili. Se poi andiamo a vedere i nomi degli avversari battuti capiamo davvero la grandezza di questo campionissimo: Barrera, Marquez, Morales, De La Hoya, Hatton, Cotto, Margarito, Mosley, Bradley, Vargas, Broner, Thurman… una lunga serie di pugili fortissimi che si sono inchinati a Pac Man, spesso dopo battaglie mozzafiato.