Nasce Sky Sport 4K!

Benvenuto Sky Sport 4K, il nuovo canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, per goderti al meglio tanti eventi sportivi di Sky Calcio e Sky Sport con la qualità del 4K HDR. Dal 21 agosto oltre 190 partite a stagione di Serie A, Serie B, Premier League e Bundesliga, lo spettacolo delle competizioni UEFA con 50 partite a stagione di Champions League, Europa League e Europa Conference League. E ancora, i motori con tutti i Gran Premi di Formula 1, il tennis con il torneo di Wimbledon e il basket europeo dell’Eurolega con le partite in casa della Olimpia Milano. Oltre allo sport live, sono disponibili i documentari, le produzioni originali di Sky Sport e i grandi eventi sportivi del passato, tutto in 4K HDR.

Gli eventi live del primo weekend di Sky Sport 4K:

- Sabato 21/8 Premier League 13.30 Liverpool-Burnley, 18.30 Bundesliga Bayer Leverkusen- Borussia Mönchengladbach, Serie A 20.45 Empoli-Lazio.

- Domenica 22/8 Premier League 17.30 Arsenal-Chelsea.

- Lunedì 23/8 Serie A 20.45 Sampdoria-Milan.

Le condizioni di accesso al nuovo canale

Sky Sport 4K è al canale 213 di Sky Q via satellite. Il nuovo canale non è disponibile per i clienti Sky Q via internet né My Sky. Gli eventi in 4K HDR in programmazione sul canale inclusi in Sky Sport e/o Sky Calcio saranno accessibili ai clienti che, oltre a possedere uno Sky Q via satellite correttamente configurato per la visione in 4K, possiedano un TV che supporta il 4K, siano abbonati ai pacchetti Sky Calcio e/o Sky Sport e abbiano Sky HD o Sky Ultra HD.