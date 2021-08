"Potreste non rivedermi più sul ring"

Dopo la sconfitta, Manny Pacquiao ha detto: "In futuro potreste non vedere più Manny Pacquiao combattere sul ring. Ho fatto molto per la boxe e la boxe ha fatto molto per me. Non vedo l'ora di passare del tempo con la mia famiglia e pensare al mio futuro nel pugilato. Nel mio cuore – ha aggiunto - voglio continuare a combattere, ma il fatto è che devo considerare anche il mio corpo". Il match con il ben più giovane Ugas potrebbe quindi aver chiuso, come peraltro aveva fatto capire lo stesso Pacquiao, una carriera straordinaria durata 26 anni e che lo ha reso uno dei più grandi pugili della storia. "Ho fatto del mio meglio stasera, ma il mio meglio non è stato abbastanza - ha detto ancora -. Niente scuse. Volevo combattere per il titolo sul ring, ma il campione stasera è ancora Ugas".