Cade durante corsa in montagna, morto atleta ceco

Un atleta proveniente dalla Repubblica Ceca, di 35 anni, è morto la notte scorsa a causa delle ferite riportate in una caduta mentre era impegnato nella gara di corsa in montagna Tds ("Sur les Traces des Ducs de Savoie"), di 145 chilometri e 9.100 metri di dislivello, che collega la Valle d'Aosta alla Savoia. Lo hanno comunicato gli organizzatori. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte durante la discesa dal Passeur de Pralognan, in Alta Savoia (Francia). Gli organizzatori, pochi minuti dopo, avevano comunicato la sospensione della competizione, che fa parte del circuito dell'Ultra trail del Monte Bianco (Utmb).