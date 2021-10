Dopo una serie di "complesse trattative", la FIFA in una nota conferma l'evacuazione dall'Afghanistan al Qatar di un secondo gruppo di rifugiati legati al calcio e al basket femminile. Un totale di 57 persone, per lo più donne e bambini, sono atterrate in sicurezza a Doha ieri, mercoledì 20 ottobre, su un volo charter della Qatar Airways. Il 14 ottobre FIFA e Qatar avevano evacuato con successo quasi 100 membri della Federcalcio afghana, comprese le giocatrici. "La FIFA desidera esprimere i suoi sinceri ringraziamenti al governo del Qatar per il suo sostegno nel facilitare ampie discussioni e garantire il passaggio sicuro di queste persone, ritenute a maggior rischio" aggiunge la nota. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato: "Vorremmo esprimere i nostri sinceri ringraziamenti sia all'Emiro del Qatar, Sua Altezza lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, sia al Primo Ministro dell'Albania, Edi Rama, per averci aiutato in questa missione umanitaria e per tutta la loro assistenza nel ricollocare in sicurezza questi membri della comunità calcistica in circostanze così difficili. Chiedo anche a tutti i nostri amici nei governi e nella comunità calcistica di tutto il mondo di aiutarci a ottenere permessi di soggiorno e visti per gli sfollati in modo che possano iniziare una nuova vita in circostanze sicure e protette".