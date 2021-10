Le 12 proposte musicali in gara a #XF2021 quindi sono: gIANMARIA , Vale Lp e la band Le Endrigo nella squadra Emma ; Versailles , Edoardo Spinsante , e la band Karakaz per la squadra di Hell Raton ; Erio e le band Mutonia e Bengala Fire per Manuel Agnelli ; Fellow , Nika Paris e la band Westfalia per Mika . Saranno loro al centro dei Live in arrivo tra una settimana, da giovedì 28 ottobre su Sky e NOW , con la conduzione di Ludovico Tersigni .

La squadra di Manuel Agnelli

Quindi, è stato il turno di Manuel Agnelli, affiancato da Marco Giallini, attore amatissimo dall’attitudine rock’n'roll. Insieme, hanno scelto la band Bengala Fire, che si è esibita in una coinvolgente cover di “See Emily Play” dei Pink Floyd che ha reso giustizia ad uno dei pezzi più visionari e psichedelici della band inglese; Erio, con una commovente e raffinata versione di “Please Please Please Let Me Get What I Want” dei The Smiths, uno dei lato B più celebri della storia del rock mondiale; e infine ancora una band, i Mutonia, che hanno conquistato tutti con una travolgente esibizione di “Psycho Killer”, brano cult dei Talking Heads.