X Factor, giovedì al via i Live. La guida

Dopo sei settimane di selezioni la musica si fa dal vivo, sul palco di X Factor 2021.

Da giovedì 28 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, al via i Live dello show di Sky che si presenta ai blocchi di partenza con la grande novità dell’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione. Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit. A condurre lo show Ludovico Tersigni: dopo aver accompagnato i giudici nelle prime fasi, Ludovico sarà al fianco dei giovani artisti esordienti con cui in questi mesi ha instaurato un legame di complicità.