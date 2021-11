Europei in vasca corta, Magnini: "Martinenghi e Lamberti super"

Una giornata a Gardaland con Filippo Magnini fra passato, presente e futuro del nuoto italiano: "La squadra italiana è molto forte, si è comportata bene sia a Tokyo che agli Europei di questi giorni - ha detto l'ex campione del mondo dei 100 metri -. Su tutti dico Niccolò Martinenghi, che non considero più un giovane: ha preso il bronzo olimpico, è l'attuale campione europeo dei 200 rana. E poi il giovanissimo Michele Lamberti, figlio d’arte, ha fatto il record del mondo con la staffetta e ha preso una medaglia nelle gare individuali". E magari, un giorno, potremo commentare anche le imprese di una... Magnini: "Mia ha da poco compiuto un anno ed è molto acquatica, come la mamma - ammette il papà Filippo -. A brevissimo inizierò a portarla anche in piscina perché mi farebbe piacerebbe vederla anche in quell’ambiente".