Sky Go, la app in streaming per smartphone, tablet e PC continua la sua evoluzione e si arricchisce di tante funzionalità.Tutti potranno usare le funzioni Download & Play, Restart, Pausa e Replay e gli abbonati Sky Q satellite potranno sincronizzare Sky Go a Sky Q in casa, per accedere alle registrazioni o riprendere la visione dei programmi Sky iniziati

Sky Go, la app in streaming per smartphone, tablet e PC che per prima in Italia ha offerto la possibilità di fruire dei contenuti in mobilità e che oggi è usata abitualmente da oltre 2,4 milioni di abbonati Sky, continua la sua evoluzione e si arricchisce di tante funzionalità.

Tutte le funzioni Sky Go Plus incluse nell'abbonamento

Da oggi, con l’app Sky Go, tutte le funzioni di Sky Go Plus diventano incluse nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi. Tutti gli abbonati Sky potranno quindi usare la funzione Download & Play, per scaricare i contenuti Sky e accedervi anche in assenza di connessione, oltre al Restart, Pausa e Replay, per far ripartire un programma live dall’inizio, metterlo in pausa o rivedere una scena o un’azione di gioco tutte le volte che si vuole.