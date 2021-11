eSports Academy, agenzia di consulenza ed organizzazione eventi per il settore del gaming competitivo, ha deciso di rinnovare la sua piattaforma dedicata agli eSports. Condividi

Con la nuova stagione, sulla piattaforma eSports Academy ci saranno nuovi titoli di gioco come Call of Duty e Formula 1, una user experience migliorata e più intuitiva, una sezione news dedicata alle ultime novità eSports, un nuovo palinsesto di tornei con una formula rinnovata di competizioni e la possibilità, finalmente, di vincere premi in PSN card.



”All’interno della nostra piattaforma i gamer possono trovare tutto quello di cui hanno bisogno tra cui notizie, corsi per migliorare, tornei per competere e, perché no, avere la possibilità di diventare pro player” – affermano i due founder Massimiliano Renzi e Mattia “Lonewolf92” Guarracino, sei volte campione d’Italia di FIFA e già collaboratore di Sky Sport.

eSports Academy, la piattaforma dove giocare, studiare e vincere Esportsacademy.it è dal 2020 il punto d’incontro di tutti gli amanti del mondo eSports. Al suo interno ESY, acronimo dell’agenzia eSports romana, propone un blog con news quotidiane, una parte dedicata all’e-learning con corsi e coaching realizzati dai migliori esperti del settore eSports e una sezione tornei. I giocatori possono infatti sfidarsi in tornei competitivi, settimanali e mensili, per avere l’opportunità di vincere premi, scalare la classifica stagionale e essere visionati dagli osservatori di team professionisti. La piattaforma non è ovviamente rivolta solo ai gamer, ma propone spazi pubblicitari dedicati e partner hub nel quale team e sponsor possono pubblicare i propri contenuti e realizzare le proprie competizioni.

Nuovi titoli di gioco: si parte con Call of Duty, Rocket League e F1 Già da qualche settimana sono stati ampliati i titoli di gioco, inserendo oltre ai titoli calcistici di FIFA e eFootball, altri titoli come Call of Duty, Rocket League e Formula Uno. Tornei ma non solo: ciascuno di questi nuovi giochi sarà supportato anche da corsi per migliorare le proprie skill, così da offrire un’esperienza completa per tutte le tipologie di gamer. Inoltre, per restare sempre connessi e offrire un supporto continuo sui diversi titoli di gioco, sono stati aperti dei canali Telegram, dove potersi confrontare con la community e con i Pro Player di eSports Academy.