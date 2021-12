Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici di Sport e Salute, a cui ha espresso parole di apprezzamento per il percorso di successo nel ridare energia e motivazione allo sport di tutti. Il presidente Cozzoli: "Sport e Salute si è messa al centro di questa rinnovata voglia di attività fisica". La sottosegretaria Vezzali: "Con Sport e Salute condividiamo 4 pilastri di azione: scuola, territorio, impiantistica e il monitoraggio dei dati del movimento sportivo italiano"

Il Capo dello Stato, secondo quanto riferito dai presenti, ha definito "un percorso di successo quello di Sport e Salute. Ci siamo incontrati un anno fa. Vi ho seguito e ho apprezzato ciò che avete fatto per rimettere in moto energia e motivazione dopo le chiusure". Mattarella ha aggiunto: "Il vostro piano di azione guarda al futuro per rispondere ai bisogni dei cittadini".

Il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, ha illustrato le iniziative della Società che hanno incrociato l’enorme domanda di sport emersa nell’ultimo anno. "Sport e Salute si è messa al centro di questa rinnovata voglia di attività fisica", ha sottolineato Cozzoli.

"Con Sport e Salute – ha sottolineato la Sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali – condividiamo quattro pilastri di azione: scuola, territorio, impiantistica e il monitoraggio dei dati del movimento sportivo italiano".