“We are back”, siamo tornati. Così, con un post pubblicato sui propri canali social, Luna Rossa Prada Pirelli Team ha comunicato che il Royal New Zealand Yacht Squadron ha accettato formalmente la sfida del Circolo della Vela Sicilia e del Team Luna Rossa, depositata lo scorso 1 dicembre

Adesso è ufficiale, Luna Rossa diventa il quarto team dopo il defender Emirates Team New Zealand, il challenge of record INEOS ed Alinghi Red Bull Racing, che prederà parte alla 37ª edizione dell'America’s Cup. La notizia è stata comunicata sui profili social dallo stesso team italiano che aveva lanciato la sfida chiedendo l'iscrizione all'edizione del 2024 lo scorso 1 dicembre

Nel 2024 la nuova America's Cup con molte novità

Il protocollo, cioè le regole d’ingaggio, per le regate che si svolgeranno nel 2024 è stato pubblicato nelle scorse settimane: rimangono i monoscafi volanti, capaci di volare sull’acqua fino a oltre 90 km/h, diminuiscono gli uomini a bordo (da 11 a 8), nasce la classe Ac40 per facilitare l’ingresso di giovani velisti e veliste nelle regate di avvicinamento alla vera Coppa. La sede è da definire e verrà comunicata entro e non oltre il 31 marzo 2022: al momento sono in lizza Auckland, Valencia e l’Arabia Saudita.