Il premier è intervenuto alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Coni per gli atleti olimpici e paralimpici che si sono distinti a Tokyo: "Sono certo che per voi, come per tutti i campioni i trionfi non bastino mai. Siete entrati nella storia".

Draghi: "Anno straordinario per lo sport italiano"

"È un grandissimo piacere essere qui per celebrare i tanti successi dello sport italiano. Ho avuto modo di congratularmi personalmente con molti di voi. Ho uno splendido ricordo degli incontri a Palazzo Chigi. E sono felice di potervi rinnovare le mie congratulazioni prima di salutarci per Natale. Si è parlato molto dell'anno straordinario vissuto dallo sport italiano. Sono certo" ha detto "che per voi, come per tutti i campioni, i trionfi non bastino mai. Dobbiamo però saper apprezzare le vittorie quando avvengono. I tifosi, me compreso, le ricordano tutte”.