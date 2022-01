9/10 ©LaPresse

LA QUARANTENA A SCUOLA



Secondo il nuovo decreto, alle scuole elementari con un solo contagio la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. Alle scuole superiori e alle medie la Dad scatta solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati restano in presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). Anche alle superiori, fino a due casi è prevista auto-sorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2