Dal mondo dello sport arriva il cordoglio per la morte di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. Tra i tanti messaggi anche quelli dei presidenti di Fifa, Gianni Infantino, e UEFA, Aleksander Ceferin, oltre che quello di Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport

Un uomo delle istituzioni, un uomo perbene, un vero europeo. Queste alcune delle frasi più ricorrenti sui social nelle ultime ore per ricordare la figura Davide Sassoli, presidente del Parlamento Europeo scomparso nella notte dopo alcuni mesi di malattia. Una morte che non ha lasciato indifferente neanche il mondo dello sport a cui Sassoli era particolarmente legato e non solo per la sua "passione" calcistica per la Fiorentina. Dai vertici del calcio mondiale ed europeo è arrivato un ricordo e un tributo alla figura di Sassoli

Infantino (Fifa): "Per lui calcio come strumento di coesione e inclusione" Un ricordo di Sassoli e del suo lavoro "politico" dalla parte dello sport arriva dal numero 1 della Fifa Gianni Infantino: "È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di David Sassoli. Sassoli ha condiviso la nostra passione per l'uso del calcio come strumento di coesione sociale e inclusione, oltre a lavorare insieme su temi come uguaglianza, discriminazione, diritti delle donne, opportunità, libera circolazione, salute e clima. Il suo approccio proattivo e collaborativo può essere evidenziato nel corso della sua carriera di successo. A nome della FIFA, vorrei cogliere l'occasione per porgergli i miei rispetti e porgere le mie sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e a tutti coloro che lo tengono caro"

Ceferin (Uefa): "Ha operato per il bene del calcio europeo" Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, attraverso il profilo Twitter della Federcalcio europea ha espresso le condoglianze del calcio europeo per la scomparsa del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, "rendendo omaggio a un vero tifoso di calcio, campione della democrazia europea e campione dei valori, che ha operato per il bene del calcio europeo. David era entusiasta ogni volta che parlavamo di calcio e del potere che ha per combattere le disuguaglianze e portare beneficio ai cittadini e alle comunità in tutta Europa. Siamo stati onorati di lavorare con lui e continueremo a lottare per le cause e i valori che ha sostenuto. Ricordo con affetto la partita di apertura di Euro 2020 a Roma e porgo le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici".

