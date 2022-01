Sabato 29 gennaio i volontari di Fondazione AIRC tornano nelle piazze con le Arance della Salute per ricordare l’importanza della prevenzione e per dare continuità al lavoro di 5 mila ricercatori impegnati a rendere il cancro sempre più curabile.

Con una donazione di 10 euro si riceverà una shopper con 2,5 kg di arance rosse coltivate in Italia, che contengono il 40% in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi. Per chi volesse fare una scorta aggiuntiva di salute sono disponibili anche la marmellata d’arancia e il miele millefiori. Oggi sappiamo che il cibo che consumiamo può influire sulla nostra salute ed esserne un prezioso alleato se, oltre a mangiare in modo sano ed equilibrato, riduciamo fattori di rischio come la sedentarietà, l’obesità e soprattutto il fumo di sigaretta che causa l’85-90% dei tumori polmonari.