Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e... Paola Egonu. L'opposto dell'Imoco e della nazionale azzurra sarà il quinto giudice di Italia's Got Talent. Appuntamento mercoledì 16 febbraio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Nuovo appuntamento, mercoledì 16 febbraio in prima serata con Italia’s Got Talent, in prima tv assoluta domani su Sky Uno e in streaming su NOW (e martedì sera su TV8). Sul palco, in conduzione, Lodovica Comello, coinvolta in una performance esilarante di arti marziali e in un numero di memorizzazione di una sequenza numerica. A lei il compito di presentare i talenti che si esibiranno sul palco e di dare il benvenuto ai giudici di Italia’s Got Talent : Elio che sfoggerà un nuovo taglio di capelli che ricorda quello di Pocahontas; Mara Maionchi, sempre più attratta dalle performance di ballo, di cui è sempre stata appassionata; Federica Pellegrini, pronta a correggere in presa diretta un concorrente “reo” di aver confuso il delfino, inteso come stile di nuoto, con la farfalla; e Frank Matano, che come sempre sarà protagonista di siparietti irresistibili, soprattutto col collega Elio.

C'è Paola Egonu, "quinto" giudice della puntata Dopo Bebe Vio, ospite speciale della quarta puntata sarà la campionessa europea e bandiera della nostra nazionale di pallavolo, Paola Egonu. Dopo un ingresso "a sorpresa", Paola - considerata una delle più forti e influenti giocatrici al mondo, fenomeno non solo sportivo ma anche mediatico - raggiungerà il tavolo per assumere il ruolo di quinto giudice della serata.

Tra le performances anche un monologo sulle Olimpiadi Ad animare la scena ci saranno anche in questa puntata numeri incredibili e spettacolari, capaci di sbalordire i giudici: due sorelle si scateneranno sul palco unendo la loro passione per le moto e il rock’n’roll; un topolino, un po’ duro di comprendonio, compirà una serie di esercizi in un percorso guidato; un rapper si esibirà in un numero di breakdance. Ci sarà poi chi mostrerà l’arte del fachirismo, chi rappresenterà sul palco un musical a basso costo, chi interpreterà un monologo esilarante sulle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate, chi infine porterà in scena un numero circense.