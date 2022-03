Sky Sport 24 celebra la forza della donna: l'omaggio sul 200

L'8 marzo è la Giornata internazionale della donna: un'occasione per raccontare storie appassionanti di donne sportive. Su Sky Sport24 in collegamento, tra le altre, Regina Baresi, Ambra Sabatini e Nadia Gresini

Nella giornata internazionale della donna, su Sky Sport 24 i racconti delle ragazze dello sport: la forza, i percorsi, le difficoltà superate, le gioie. Proprio oggi, dieci ragazze e due allenatrici della nazionale di nuoto sincronizzato ucraino saranno accolte a Roma, dopo un viaggio complicato, dalla Federnuoto che si è impegnata a portarle in Italia, per dare loro una nuova casa e la possibilità di continuare a allenarsi. Lì ci sarà anche l’abbraccio con la nostra nazionale: oltre ogni rivalità sportiva. Noi saremo lì per testimoniare la loro giornata.