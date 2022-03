Si parte: il 10 marzo comincia "Pechino Express", condotto da Costantino della Gherardesca. Tra le 10 coppie in gara anche Alex Schwazer (affiancato dall'amico medico Bruno Fabbri) e Ciro Ferrara (con il figlio Giovambattista). Ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW l'avventura che coniuga viaggio, scoperta e intrattenimento

Il conto alla rovescia sta per scadere, il 10 marzo parte il viaggio di "Pechino Express": prima stagione targata Sky, con alla guida Costantino della Gherardesca. Ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW l'avventura che coniuga viaggio, scoperta e intrattenimento, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, con 10 coppie pronte a esplorare territori fantastici e a conoscere culture straordinarie, lontane dalle proprie. L'itinerario di quest’anno si svilupperà in dieci puntate lungo la "Rotta dei Sultani" tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo nella futuristica Dubai. Adrenalinica ed emozionante, lungo la Rotta dei Sultani la gara si svilupperà con un forte spirito di competizione tra le eterogenee coppie in gara ma anche, in pieno stile “Pechino Express”, con l’enorme e impagabile stupore per la scoperta, con la gioia per la solidarietà (il premio finale è devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione) e con interazioni fortissime tra esseri umani, lontani tra loro per cultura e abitudini, capaci di collaborare e unirsi anche nelle condizioni più estreme.

10 coppie in gara: anche Schwazer e Ciro Ferrara

Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”. Negli oltre 7000 km che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Ciò che farà la differenza saranno resistenza fisica e psicologica, abilità e intraprendenza, spirito di adattamento e anche quello di sopravvivenza, caratteristiche che saranno fondamentali in un’esperienza come “Pechino Express”.