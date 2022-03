L'olimpionico di pattinaggio del 2002 Steven Bradbury è tornato al centro dell'attenzione mediatica per aver salvato la vita a 4 ragazze che erano in pericolo di vita in mare in Australia mentre era in compagnia del figlio sulla tavola da surf

A 20 anni dall'incredibile vittoria alle Olimpiadi invernali di Salt Lake City nella gara dei 1000 metri di short track Steven Bradbury proprio in queste ore è tornato protagonista grazie a un gesto davvero eroico che vale quanto una medaglia d'oro. Il 48enne australiano ha salvato infatti la vita di quattro ragazze che erano in pericolo in mezzo al mare. Bradbury, che era in compagnia di suo figlio Flyn a fare surf nel Queensland, non ha esitato un secondo a fronteggiare la corrente e le forti onde per trarre in salvo le povere sfortunate con la sua tavola da surf.

Le ragazze sono tutte in buone condizioni

L’ex pattinatore aveva intravisto solo una ragazza in pericolo ma successivamente ha notato che in difficoltà in mezzo al mare erano in quattro. Senza paura però per l’australiano ha portato a riva tutte le ragazze mentre nel frattempo era stata già allertata un’ambulanza da un amico di Bradbury. Una delle ragazze è andata in iperventilazione ma per lei e per le altre tre tutto si è risolto per il meglio. Hanno dichiarato che senza l’aiuto di Bradbury non ce l’avrebbero fatta.