Lo chiamavano "The piston", era campione del mondo di kickboxing. È morto in battaglia a Mariupol, dove faceva parte delle forze speciali di Azov. A darne la notizia sono i media ucraini, tra cui The Kiev Independent, che sottolinea come la morte di Maksym Kagal sia stata segnalata dall'allenatore. Oleg Skirt, citato da Ukrinform, ha detto: "Dormi tranquillo, fratello, la terra è tua, ti vendicheremo". Kagal era stato il primo campione del mondo di kickboxing Iska (International sport karate association) tra gli adulti nella squadra nazionale ucraina.