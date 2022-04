Il 6 aprile è universalmente riconosciuto come il "Carbonara Day", giorno in cui si celebra uno dei piatti italiani più famosi al mondo (composto da pasta, uova, guanciale, pecorino e pepe nero). Tante le iniziative previste, compreso il lancio di un piatto di Carbonara nello spazio. Tra gli sportivi, un grande fan della Carbonara è Carlo Ancelotti: nel 2017 spiegò allo chef stellato del Bayern Monaco come prepararla Condividi

Mercoledì 6 aprile è il "Carbonara Day", festa dedicata a uno dei primi piatti tipici di Roma e del Lazio in generale, conosciuta in tutto il mondo come una delle ricette più apprezzate della tradizione italiana (composta da cinque ingredienti: pasta, uova, guanciale, pecorino e pepe nero). Recentemente la città di Roma ha anche ottenuto il riconoscimento "Travellers' Choice Awards 2022" da Tripadvisor come prima meta al mondo per gli amanti del cibo, grazie anche alla preziosa ricetta della Carbonara.

Quando nasce il "Carbonara Day" La prima edizione del "Carbonara Day" risale al 6 aprile 2017, giornata istituita da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation (IPO) per celebrare un piatto della tradizione italiana famoso in tutto il mondo.

Quando Ancelotti spiegò la Carbonara allo chef il cuoco carlo Bayern, chef a lezione di carbonara da Ancelotti Quando guidava il Bayern Monaco nel 2017, Carlo Ancelotti è stato protagonista di un video a tema Carbonara. L’allenatore di Reggiolo, in un video diffuso dal club bavarese, ha raggiunto il centro sportivo del Bayern, ma per una volta non si è diretto in campo. Ancelotti ha raggiunto le cucine per mostrare allo chef stellato Alfons Schuhbeck come si prepara la pasta alla carbonara, tra risate e una vera e propria lezione culinaria. Carletto ha dimostrato di saperci fare e ha così preparato uno dei suoi piatti preferiti. Il risultato? La "Carbonara alla Carlo": pasta, pancetta, uova, parmigiano e cipolla (parecchia). Alla fine anche Schuhbeck - che non ha potuto aiutare l’allenatore, perché lui stesso ha voluto fare tutto da solo - ha ammesso che la ricetta è perfettamente riuscita.

La ricetta della Carbonara Secondo la ricetta tradizionale della Carbonara, il condimento è composto da guanciale speziato tagliato a strisce, una crema formata da tuorli d’uovo e pecorino romano grattugiato al momento. Ovviamente l’ingrediente base è la pasta, possibilmente spaghetti. Infine, una spolverata di pepe nero.

Chi mangia più Carbonara fuori dall’Italia Festa per la carbonara anche fuori i confini nazionali, con il maggiore consumo del piatto in Europa che si registra in Portogallo: secondo Uber Eats, piattaforma statunitense di ordinazione e consegna di cibo online, in terra portoghese si contano 70mila ordini in un solo anno (marzo 2021 - marzo 2022) seguita dalla Francia con poco più di 60mila richieste e dall’Inghilterra con quasi 40mila ordini.

Le iniziative del "Carbonara Day" Il "Carbonara Day" è una giornata ricca di iniziative, dedicate alla ricetta famosa in Italia e nel mondo. Tra i diversi appuntamenti spicca in particolare la maratona social con invito a condividere la ricetta con gli hashtag #CarbonaraDay e #CarbonaraSharing. L’appuntamento è sui canali social WeLovePasta con i pastai di Unione Italiana Food e lo chef Luciano Monosilio. Tra gli eventi anche il lancio di una carbonara nello spazio: a lanciare in orbita per la prima volta il piatto di pasta più famoso al mondo sono Al.ta Cucina e Pasta Garofalo "per raccontare - dicono i promotori - a tutto il pianeta Terra e all'Universo come si fa una Carbonara e che non esiste una ricetta unica". La missione spaziale, tramite la tecnologia di Involve Space, prevede a bordo una playlist con oltre 500 ricette diverse di carbonara, condivise direttamente dagli "chef" della community di cucina. Alla carbonara è dedicata anche la nascita a Milano del panino "Karbonaro". La proposta gastronomica vede gli straccetti di vitello e tacchino tipici del kebab tagliato sul doner, lo spiedo verticale, irrorati da una "carbocrema" a base di tuorli d'uovo, pecorino e pepe, sulla quale si adagia del guanciale croccante. La "cornice" è un pane dolce, annerito dall'aggiunta di carbone vegetale nell'impasto. A proporre il panino sono "Kebabbar," locale che unisce kebab e miscelazione.