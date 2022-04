La leggenda dello sport mondiale, ora alla guida del comitato olimpico ucraino, racconta il suo dolore per la guerra nel suo paese. Nell'incontro con la stampa italiana all'Acqua Acetosa, dopo aver fatto visita agli atleti di Kiev ospitati dallo sport italiano, non trattiene le lacrime: "Senza l'Italia non avremmo futuro. Non ho mai incontrato nella mia vita una tale solidarietà"

"Ho il cuore spezzato. Sto facendo di tutto per portare la pace e salvare il mio popolo". Sergej Bubka non trattiene le lacrime, e racconta il suo dolore per la guerra in Ucraina incontrando la stampa italiana all'Acqua Acetosa, dopo aver fatto visita agli atleti di Kiev ospitati dallo sport italiano. "Senza l'Italia - ha aggiunto la leggenda dello sport mondiale, ora alla guida del comitato olimpico ucraino - non avremmo futuro. Non ho mai incontrato nella mia vita una tale solidarietà".