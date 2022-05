È morto all’età di 79 anni Vangelis, nome d’arte di Evangelos Odysseas Papathanassiou, compositore greco noto per diverse colonne sonore, su tutte quella del film "Momenti di gloria" di Hugh Hudson, con cui vinse il premio Oscar nel 1982.

A dare la notizia è stato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis su Twitter: “Vangelis Papathanassiou non è più tra noi”, ha scritto. Vangelis, secondo quanto riferito dai suoi portavoce, sarebbe morto in ospedale in Francia, dove era in cura.