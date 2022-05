Un toccante monologo di Flavio Tranquillo per ricordare il trentesimo anniversario della Strage di Capaci, in cui persero la vita, il 23 maggio 1992, Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo (anche lei magistrato) e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Un racconto che parte dal basket e dagli insegnamenti di Mike Budenholzer, allenatore dei Milwaukee Bucks (campioni NBA nel 2021) che è solito “somministrare vitamine” ai suoi giocatori, ossia brevi periodi di lavoro in palestra in cui ogni atleta lavora sui propri difetti. “Anche noi come cittadini abbiamo bisogno di lavorare sui nostri limiti, non solo quando è il 23 maggio”, sottolinea Tranquillo che immagina Giovanni Falcone come un coach, uno dei migliori. Perché i suoi contribuiti hanno una valenza che va ben oltre l’ambito giuridico.