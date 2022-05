Covid, in Umbria 426 nuovi casi e 5 morti

Ancora in discesa gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 7.950 a giovedì, 106 in meno di mercoledì. In base ai dati della Regione, nell'ultimo giorno sono stati registrati 426 nuovi casi, 527 guariti e cinque morti, tutti però riferiti ai giorni scorsi e indicati ora. Sono stati analizzati 3.120 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 13,6 per cento (12,88 mercoledì ma 17,66 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana). I ricoverati negli ospedali sono 132, uno in meno di mercoledì, mentre restano due i posti occupati nelle rianimazioni.