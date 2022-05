Francesca Michielin torna a X Factor, lì dove tutto è iniziato, dieci anni fa, ma stavolta sale sul palco portando il suo talento in una veste (ancora) diversa: sarà la conduttrice di X Factor 2022. L’annuncio arriva sui suoi profili social, in un video che riassume questi anni, partendo proprio dal suo provino per X Factor nell’edizione che poi la vide vincitrice.

Francesca si conferma artista poliedrica, come ha sempre dimostrato nei suoi 10 formidabili anni di carriera: cantautrice e polistrumentista, si è imposta come una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, e negli ultimi mesi si è dedicata ad importanti attività che hanno arricchito il suo mondo già poliedrico: dopo il debutto come scrittrice con il suo primo romanzo Il cuore è un organo (Mondadori) e alla guida del programma televisivo Effetto terra (Sky Nature). Ora torna a X Factor dopo il trionfo del 2012 - arrivato a soli 16 anni - per prenderne il timone nell’edizione al via a settembre su Sky e in streaming su NOW.