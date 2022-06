Tra social e Sky Sport

La sua favola è iniziata nel 2020, in piena pandemia, dopo essere stato licenziato dalla fabbrica in cui lavorava (nel torinese). Khaby ha iniziato a intrattenere la gente con dei video pubblicati sui social e nel tempo è diventato una vera e propria star. La sua comicità, infatti, in poco tempo ha conquistato moltissime persone. Durante l'Europeo, ci ha tenuto anche compagnia su Sky Sport con contenuti originali. Per esempio, in un video ha messo a confronto il momento dell’inno nazionale: come lo cantiamo noi e come lo cantano gli altri. In un altro, ha spiegato lo stop di tacco al volo del nostro Commissario tecnico nel corso di Italia-Galles.