Marmolada, crolla un blocco di ghiaccio: 6 morti e 8 feriti

Il crollo è avvenuto vicino a Punta Rocca, in un'area frequentata da diversi escursionisti. Sarebbero una decina i dispersi

Vicino a Punta Rocca, sulla Marmolada, è crollato un ampio seracco di ghiaccio che si sarebbe spezzato in due parti provocando quindi una slavina in un'area frequentata da diversi escursionisti. Il bilancio provvisorio delle vittime è di 6 morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi. Lo rende noto, all'ANSA, Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla Protezione civile. "La situazione è in evoluzione - afferma - ed è difficile allo stato attuale dare con certezza conto dell'accaduto". "Sto costantemente informando - conclude - il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio".