Il giornalismo italiano è in lutto per la morte, avvenuta questa mattina a Roma, di Eugenio Scalfari all'età di 98 anni. Contribuì a fondare il settimanale L’Espresso ed è stato il fondatore del quotidiano La Repubblica. Dopo la giovinezza a Sanremo, dove al liceo classico ebbe come compagno di banco Italo Calvino, all'inizio degli anni '50 Scalfari mosse i primi passi nel giornalismo con il 'Mondo' di Pannunzio e l''Europeo' di Arrigo Benedetti. Nel '55 con quest'ultimo fondò "L'Espresso", primo settimanale italiano d'inchiesta. Scalfari vi lavorò per alcuni anni nella doppia veste di direttore amministrativo e collaboratore per l'economia e poi, dal 1962, come direttore-manager quello che poi continuerà a fare dal 1976 dopo la fondazione di "La Repubblica". Scalfari è stato anche scrittore capace di spaziare dal saggio al romanzo