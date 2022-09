Il mondo del giornalismo piange Roberto Renga, scomparso all'età di 76 anni. A dare la notizia della scomparsa del popolare giornalista sportivo è stato su Twitter il figlio Francesco: "Papà ci ha lasciati nel pomeriggio di oggi. Il suo ultimo tweet è postumo, pensato un anno fa. Data e luogo dei funerali saranno comunicati nella giornata di domani", si legge sui social. Sul profilo di Roberto Renga compare infatti un ultimo messaggio (che aveva lasciato ai cari, da pubblicare nel giorno del suo decesso): "Non posso lamentarmi. Sono stato molto amato e molto odiato. Il mio perdono a tutti meno tre". E' stato un simbolo per lo sport e per il giornalismo sportivo: ha vissuto da inviato sette Mondiali, altrettante edizioni degli Europei, due Coppe d’Africa, una Coppa America e i Giochi Olimpici in Australia.