Paramount+ e Sky: al via la partnership in Italia

La partnership pluriennale siglata a livello europeo tra il Gruppo Sky e Paramount legata alla distribuzione di Paramount+ prende il via anche in Italia. Da oggi l’app Paramount+ arriva su Sky Glass e su Sky Q . Tutti gli abbonati a Sky Cinema , inoltre, possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul loro abbonamento Sky.

Oltre 8.000 ore di intrattenimento, film e produzioni originali

Il servizio di streaming di Paramount arriva quindi su Sky con le sue oltre 8.000 ore di intrattenimento, film di successo e prime visioni, produzioni originali ed esclusive, una ricca offerta di serie tv e il meglio dell'animazione per i più piccoli. Tra i titoli più recenti disponibili su Paramount+ serie come Star Trek – Strange New Worlds, The First Lady, Mayor of Kingstown e The Offer, film come Scream, Clifford – il grande cane rosso, Jackass Forever e produzioni originali italiane come Circeo e Quattordici Giorni. Il servizio offre inoltre un’ampia scelta di grandi classici, titoli amati dal pubblico e film intramontabili come Mission Impossible, Grease e Il Padrino.

Grazie a questa partnership, Sky rende disponibile ai propri abbonati Sky Cinema un’offerta dedicata per fruire senza costi aggiuntivi del servizio Paramount+ con i suoi contenuti originali esclusivi, i blockbuster e le sue serie iconiche. Paramount+ può così allargare ulteriormente la diffusione del suo servizio streaming su una platea attenta alla qualità come quella della pay tv. L’arrivo dell’app su Sky Glass e Sky Q completa ulteriormente l’offerta dei principali servizi streaming, disponibili tutti in unico posto.